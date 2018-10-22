/ Развитие дорожной инфраструктуры назвали ключевым для Челябинской области

Больше половины дорог в регионе находится в хорошем состоянии.

За четыре года в Челябинской области отремонтировали 778 километров автомобильных дорог. Работы по замене асфальта проходили каждый год, технику и рабочих отправляли на самые проблемные участки. В итоге к концу 2018 года 59%дорожного полотна находится в транспортно-эксплуатационном состоянии. За все время на эти цели выделили 56,5 миллиарда рублей, и каждый год дорожный фонд увеличивался.

Нам, наконец, удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. В связи с этим на следующие несколько лет работы мы выделяем пять ключевых направлений в развитии Челябинской области, одно из которых мощное развитие дорожной инфраструктуры Челябинска и региона в целом. — сообщил Борис Дубровский.

За четыре года удалось наладить ситуацию не только с автомобильными, но и железными дорогами. Сохранили маршрут Аша-Кропачево, который до этого отменяли, назвав убыточным.

Заметны изменения и в авиасообщении. Добавились маршруты в Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Тюмень, Ростов-на-Дону.