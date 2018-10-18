/ Одну из главных улиц Челябинска перекроют из-за ремонта дороги

Ограничения движения на Свердловском проспекте продлятся неделю.

Автомобилистов предупреждают о временных трудностях при движении в Советском районе. На пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского начали ремонт асфальта. Уже сегодня вечером, 18 октября, там частично перекроют дорогу, а также закроют движение трамваев и троллейбусов.

С 22:00 18 октября до 6:00 24 октября будет ограничено движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского в связи с ремонтом дорожного покрытия. Помимо этого, будет прекращено движение трамваев и троллейбусов ежедневно с 23:00 до 6:00 с 18 по 24 октября. — рассказали сайту «Первый областной» в городской администрации.

Добавим, на ремонтируемом участке улицы ездят трамваи № 17 и № 20.