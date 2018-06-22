/ В семейном парке отдыха «Рифей» продолжают масштабную реконструкцию

Рабочие приступили ко второму этапу.

В семейном парке отдыха «Рифей» приступили к оборудованию мини-футбольного поля, беговых и тротуарных дорожек. Попутно там появляются новые деревья и прорабатываются вопросы организации wi-fi на всей территории. Планируется, что работы завершат 1 сентября.

После этого начнется строительство физкультурного комплекса, в парке появится областной спортивно-тренировочный центр современного пятиборья, плавательный бассейн, велодорожки, роллерные трассы и конкурное поле с современным покрытием. На территории возведут легкоатлетический стадион, трассу для кроссовой подготовки в пять километров, универсальный игровой зал и зону для семейного отдыха горожан, а также веревочный парк, скалодором, скейт-парк. Там же появятся воркаут-центр из восемнадцати фигур, тридцать пять единиц уличных тренажеров, теннисный корт, универсальная спортплощадка, будет организован прокат спортинвентаря.

Нам хочется, что бы эта территория развивалась. Мы хотим, чтобы эта площадка стала местом, куда приезжают семьи. По завершении строительства третьего этапа мы получим спортивный физкультурный комплекс, который сможет принимать соревнования по пятиборью. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В данный момент решается вопрос о строительстве там гостиницы, в которой сможет разместиться делегация гостей саммитов ШОС. Кроме того, частный инвестор рассматривает перспективу строительства на этой площадке комплекса термальных бассейнов.

По словам министра спорта региона Леонида Одера, за 5 месяцев 2018 года парк посетили 35 тысяч жителей региона, еще годом ранее гостей было на 14 тысяч меньше.