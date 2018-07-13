/ Экологический парк и парк Победы продолжают облагораживать по поручению губернатора

Борис Дубровский посетил еще две точки в Магнитогорске.

Экологический парк, который должен стать точкой притяжения для спортсменов, проинспектировал губернатор Борис Дубровский во время своего визита в Магнитогорск. В создание нового места отдыха для магнитогорцев собираются направить 50 миллионов рублей. На них построят две мини-футбольные площадки, баскетбольную и стритбольную площадки. Также там будет сцена, площадки для массовых гуляний, парковка.

Также Борису Дубровскому показали, как строится парк у Вечного огня. Здесь уже построили беговые и велодорожки, высадили 220 деревьев, установили скамейки по всей территории парка и даже сделали 3 парковки для автомобилистов. В планах — благоустройство набережной у монумента «Тыл — фронту», приведение в порядок лестниц, дорожки центральной аллеи.

Колоссальная работа была проделана в парке у Вечного огня. Здесь реализуются та стратегия, о которой горожане мечтали. Парк всегда был популярен у жителей Магнитогорска. Реконструирована территория у монумента «Тыл-Фронту» — эти обновления формируют достойную городскую среду, о которой мы не просто говорим, а реализуем на практике в городах Челябинской области. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Впереди у Бориса Дубровского открытие обновленной домны на ММК. Это решили сделать как раз перед Днем металлурга.