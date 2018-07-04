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/ Сдавший четыре ЕГЭ на 100 баллов школьник поделился секретом успеха

Сдавший четыре ЕГЭ на 100 баллов школьник поделился секретом успеха

Выпускник сдавал русский язык, математику, химию и биологию.
сегодня в 09:01
  |  Общество

17-летний выпускник московской школы набрал максимальный результат по четырем госэкзаменам. Школьник первым в истории проведения госэкзамена показал выдающийся результат и получил 400 баллов. Он сдавал русский язык, математику, химию и биологию.

По химии мне помогли опыт участия в олимпиадах и прорешивание пробников. По биологии месяц занимался с репетитором, поскольку был не очень уверен в себе. Труднее всего было на экзамене по биологии, так как я не участвовал в олимпиадах по этому предмету. — рассказал RT московский выпускник Руслан Салимгареев.

Также молодой человек сдавал еще два предмета- физику на 98 баллов и информатику на 83. Теперь выпускник намерен поступать в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики.

Отметим, что южноуральские школьники успешно справляются с заданиями ЕГЭ. 15 человек получили максимальный результат на литературе, еще один — на физике.

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