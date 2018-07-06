/ 9 южноуральских выпускников стали двукратными стобалльниками на ЕГЭ

Всего в Челябинской области 158 максимальных результатов.

Итоги Единого госэкзамена подвели в южноуральском минобре. Школьники Челябинской области показали выдающиеся результаты. 149 участников ЕГЭ достигли отметку в 100 баллов, что равно 1% от общего количества участников. А несколько подростков сделали это дважды. Таким образом, всего в области 158 работ с максимальными результатами. Сами школьники связывают свои достижения с наследственностью.

На экзамене я действительно сильно волновалась. Казалось, что не хватит времени, а потому часть сочинения мне пришлось экспромтом писать сразу же на бланк. Думаю, что, помимо подготовки к экзаменам, мне помогло мое природное везение, и то, что в моих венах течет кровь учителя русского языка и литературы. — рассказала выпускница школы № 5 Полина Ускова.

98 участников набрали 100 баллов на экзамене по русскому языку, следующим отлично сданным предметом стала информатика и ИКТ — 21 человек. Задания по химии дались 14 выпускникам.

Отметим, что 14 тысяч 83 человека приняло решение сдавать Единый государственный экзамен в 2018 году.