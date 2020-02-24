Китайские медики разработали вакцину, способную побороть коронавирус

Важное заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Послушать 00:00

В КНР изобрели вакцину, вырабатывающую иммунитет к новому коронавирусу, сейчас прививку необходимо протестировать и усовершенствовать. Также врачи из Китая заявляют о своей готовности лечить уже зараженных пациентов, эффективность их препаратов достигает 90%.

«Еще мы обнаружили старое лекарство советского производства, которое хорошо борется с коронавирусом — это хлорохина фосфат, который не одно десятилетие успешно справляется с малярией», — говорит Чжан Ханьхуэй.

Посол отметил, что лучшие результаты дает совмещение европейской и китайской медицины.