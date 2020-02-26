Челябинцам лучше не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Предупреждение вынес Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах зафиксирован резкий рост заболевших новым китайским коронавирусом.

В Республике Корея COVID-19 подхватили 977 человек. 11 пациентов скончались. 15 жизней болезнь унесла в Иране. Всего инфекцию диагностировали у 95 граждан. В Италии жертвами вируса стали 7 человек, в больницы угодили 283.

В Роспотребнадзоре россиянам советуют пока не посещать данные страны. Лучше дождаться, пока там стабилизируется ситуация по заболеваемости.

Напомним, что в Челябинской области, по данным на утро 26 февраля, в карантинном центре столицы региона находятся 28 граждан КНР. Они здоровы, но в целях безопасности остаются под наблюдением врачей в течение возможного инкубационного периода инфекции.