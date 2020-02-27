Из-за вспышки коронавируса челябинцы опасаются лететь в Италию

Но купленные билеты сдавать пока не собираются.

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До севера Италии добрался коронавирус Covid-19. На данный момент там уже сотни заразившихся, 11 из которых погибли. Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страну. Многие челябинцы опасаются проводить там отпуск. Но всё же не спешат отменять полёт. Разбирались, почему.

Челябинка Светлана Бородина очень давно хотела посетить Италию. Теперь, признаётся, поездка стоит под угрозой.

«Отправной точкой для меня стоял регион Ломбардия, где как раз свирепствует коронавирус. Но буду смотреть за ситуацией и надеяться, что всё обойдётся. В случае, если закроют направление на Италию, то деваться будет некуда», — поделилась Светлана Бородина.

Турагенты же отмечают, что Италия входят в тройку самых популярных европейских стран у челябинцев. Наряду с Турцией и Грецией. Там много достопримечательностей и большая культурная программа. Но всё же зимнее время — не сезон для этого направления.

«Зимой туристы чаще летят к солнцу, чтобы погреться — Таиланд, ОАЭ, Вьетнам. А Италия из-за своего климата чаще всего пользуется популярностью в середине лета», — рассказала Людмила Мосина, руководитель ассоциации челябинских туристических организаций.

Пока официально полёты не запрещены, полную стоимость билетов вернуть не получится. Возможно, и поэтому горожане не спешат переносить отпуск.

«Мы предусматриваем все возможные ситуации, которые могут произойти. Также мы всегда на связи со всеми туристами. Но они сами говорят, что, к примеру, в Риме всё спокойно. Нет ажиотажа в аптеках и продуктовых магазинах. Конечно, предпринимаются меры профилактики, особенно в аэропорту, но паники нет», — подчеркнула Анастасия Топоркова, руководитель туристического агентства.

Пытаются сохранять спокойствие и в Испании. Там обнаружили 9 случаев заражения коронавирусом Covid-19. И все заболевшие, по предварительным данным, прибыли из Италии.

«Местные СМИ говорят, что двое находятся в Барселоне, двое в Мадриде и ещё пятеро в других городках. Все они госпитализированы. Люди беспокоятся, но панике никто не поддаётся. Нужно время, но говорят, что медицинские маски в аптеках найти уже тяжело», — рассказала челябинка Евгения Васильева, находящаяся сейчас в Испании.

На данный момент Ростуризм дал лишь рекомендации не посещать Италию. Вместе с ней советуют воздержаться от поездок в Иран и Южную Корею.