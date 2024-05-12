Резкое похолодание и ливни прогнозируют в Челябинской области 13 мая

Сильный ветер сохранится

В понедельник, 13 мая, в Челябинскую область вернутся прохладная погода и осадки. Местами дожди будут сильными, в отдельных районах — со снегом. Столбики термометров покажут максимум +12 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +2 градусов, днем градусник покажет +3...+6 градусов. Ночью возможен дождь со снегом, днем дождь. Ветер северный до 4,2 метра в секунду.

Аналогичную погоду синоптики обещают в Миассе. К вечеру дождь должен прекратиться. Ветер северный до четырех метров в секунду.

В Магнитогорске в понедельник в дневные часы всего +2...+5 градусов и дождь со снегом. К вечеру осадки прекратятся.

В Златоусте до +6 градусов. Ночью и утром дождь со снегом, днем дождь. Ветер северный до 3,4 метра в секунду.

В Снежинске температура будет чуть выше — до +9 градусов. Осадков не ожидается.

В целом в регионе предстоящей ночью местами возможны заморозки до −2 градусов, на юге — до +9 градусов. На остальной территории от +1 до +6 градусов. Дождь, местами со снегом, местами сильный. Днем также ожидаются осадки, на юге сильные. Возможны грозы. Воздух прогреется до +7...+12 градусов. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 13—18 градусов.