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/ Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

Глава региона назвал дорожное хозяйство Челябинской области одним из сильнейших в России.
сегодня в 12:36
  |  Общество

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником. День работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство — это одна из ключевых отраслей, которая формирует качественную инфраструктуру региона, служит основой для экономического роста и напрямую влияет на качество жизни людей. В отрасли активно осваиваются новые технологии, современные дорожные покрытия, внедряется новая техника, что ставит дорожное хозяйство Челябинской области в один ряд с сильнейшими дорожными регионами России. — говорится в официальном поздравлении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Отметим, сейчас в Челябинской области в сфере дорожного хозяйства работают более 10 тысяч человек. Среди них — строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог.

Только в 2018 году южноуральские дорожники отремонтировали более 120 километров автодорог, построили порядка 79 километров автомагистралей, а также нанесли на 5885 километров дорожную разметку. В режиме нормативного состояния региональные и федеральные трассы поддерживает более 600 автомобилей специальной техники.

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