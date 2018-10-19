/ Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

Глава региона назвал дорожное хозяйство Челябинской области одним из сильнейших в России.

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником. День работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство — это одна из ключевых отраслей, которая формирует качественную инфраструктуру региона, служит основой для экономического роста и напрямую влияет на качество жизни людей. В отрасли активно осваиваются новые технологии, современные дорожные покрытия, внедряется новая техника, что ставит дорожное хозяйство Челябинской области в один ряд с сильнейшими дорожными регионами России. — говорится в официальном поздравлении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Отметим, сейчас в Челябинской области в сфере дорожного хозяйства работают более 10 тысяч человек. Среди них — строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог.

Только в 2018 году южноуральские дорожники отремонтировали более 120 километров автодорог, построили порядка 79 километров автомагистралей, а также нанесли на 5885 километров дорожную разметку. В режиме нормативного состояния региональные и федеральные трассы поддерживает более 600 автомобилей специальной техники.