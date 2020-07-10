Люди с коронавирусом могут испытывать проблемы с иммунитетом

Инфекция провоцирует фенотипические изменения в лимфоцитах, сообщают учёные.

Послушать 00:00

Люди, которые уже переболели коронавирусом, могут испытывать проблемы с иммунитетом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование учёных института вирусологии Китая, которое было опубликовано на портале medrxiv. Утверждается, что снижение лимфоцитов в крови или лимфопения является типичным симптомом пациентов с инфекцией.



Для того, чтобы выяснить, как именно меняется количество иммунных клеток в крови учёные проверили состояние 55 человек, уже переболевших COVID-19. Выяснилось, что фенотипические изменения стали проявляться в лимфоцитах у пациентов через 4-11 недель после выздоровления. Также специалисты утверждают, что у наблюдавшихся не проявлялось тенденции к восстановлению числа лимфоцитов.

«Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям»,— пишут РИА Новости со ссылкой препринт учёных.

Согласно данным ВОЗ, в мире подтверждено более 11,8 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от которой погибли 545 тысяч человек. Других цифр придерживается американский университет Джонса Хопкинса, по их подсчётам COVID-19 подтверждён у 12,2 миллионов, а умерли 554 тысячи. В России, по официальным данным число заболевших составляет 707 301 человек. Выздоровели 481 316 пациентов, погибло 10 843 человека.

В Челябинской области инфекция подтверждена у 8963 людей, сообщает региональный Минздрав. От коронавируса вылечилось 5642 южноуральца, а погибло 179 жителей региона с инфекцией.