В Бредах зафиксирована массовая вспышка заболевших коронавирусом

Прирост дали семейные очаги.

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В Челябинской области на сегодняшний день, 10 июля, зафиксировано 8 963 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 141 человек. Большой прирост в области зафиксирован в Бредах — 14 человек. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Сегодня у нас Бреды выделились — 14 человек. Для этого района слишком много. Сейчас разбирались — это семейные очаги. Люди продолжают гулять, ходить друг к другу в гости. Вот и последствия этого. Так же Челябинск сегодня 32 человека, все остальные в таких пределах статистических пределах, вот Бреды только 14», — поделилась Ирина Гехт.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе также вылечилось 5 642 человека, из них 156 за последние сутки. 179 человек скончались.