Режим повышенной готовности снова продлен

Об этом объявил глава Челябинской области Алексей Текслер.

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В Челябинской области вновь продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Согласно распоряжению, которое он подписал, область будет находиться в режиме повышенной готовности до 9 августа 2020 года.

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. В Челябинской области действует масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах», — сообщает правительство региона.

Кроме того, южноуральцам напоминают о том, что проводить массовые спортивные, зрелищные или публичные мероприятия все еще запрещено.