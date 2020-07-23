Госпиталь для реабилитации после коронавируса открылся в Саткинском районе

Он размещается на базе участковой больницы.

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С 15 июля в поселке Межевой Саткинского района Челябинской области заработала госпитальная база для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь расположился на базе местной участковой больницы, а само медучреждение пока принимает пациентов в Санаторно-курортной школе поселка Межевой.

«Пациенты размещаются на 2 этаже, им запрещено покидать здание. В госпитальной базе находятся пациенты с рассасыванием пневмонии, им проводится курс профилактической терапии, включающий в себя дыхательную гимнастику, ингаляционную терапию», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе районной больницы города Сатка.

Отмечается, что госпиталь рассчитан на 100 пациентов, которые туда поступают в разграниченном потоке. Поэтому жителям поселка Межевой не стоит беспокоиться о том, что рядом с ними находятся ковидные больные — никакой опасности для них нет.

На сегодняшний день, 23 июля, в госпитале на долечивании находятся 30 пациентов. И попасть туда могут не только заболевшие жители Саткинского района, но и других муниципалитетов области.

Напомним, по последним данным в Челябинской области подтверждено 10 757 случаев заболевания COVID-19. Вылечилось на данный момент 6 960 человек. 228 пациентов скончались.