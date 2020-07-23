100 коек для больных коронавирусом откроют в перинатальном центре Челябинска

Информацию подтвердили в региональном Минздраве.

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В Челябинске появится ещё одна госпитальная база для больных коронавирусом. Её оборудуют в перинатальном центре на улице Тимирязева. Информацию о подготовке учреждения к приёму больных ковидом «Первому областному» подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



Отмечается, что открытие базы в первую очередь связано с готовностью принимать новых больных. Такая необходимость может возникнуть в случае неблагоприятного развития ситуации с COVID-19. Именно по этой причине было принято решение открыть дополнительные места.

«Здание перинатального центра также станет ещё одной госпитальной базой в г. Челябинске, рассчитанной на 100 коек. В ОПЦ закуплены все необходимые медикаменты, доставлено оборудование, с запасом — СИЗы. Проработана четкая маршрутизация пациентов и разделение на „красную“ и „зеленую“ зоны. Все в соответсвии с САНПИН и постановлениями Роспотребнадзора»,— объяснили «Первому областному» в пресс-службе регионального минздрава.

Отметим, что по данным минздрава, на утро четверга, 23 июля, в регионе подтверждено 10 757 случаев коронавируса, из которых 129 за прошедшие сутки. При этом был установлен рекорд по выписке больных за 24 часа — 253 южноуральца излечились от заболевания и покинули больницы.

Напомним, в среду, 22 июля, из-за дождя пострадал этаж противотуберкулёзного диспансера, в котором находились больные коронавирусом. Пациенты были переведены на другие этажи здания. В минздраве протечку крыши объяснили забитой ливнёвкой.