3,5 тысячи человек продолжают лечиться от коронавируса Челябинской области

По данным минздрава, за сутки выздоровели 123 человека.

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134 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Челябинской области за прошедшие сутки по данным областного министерства здравоохранения. Общее число больных COVID-19 с начала пандемии составляет 10 891 человек. Из них в настоящий момент лечение продолжают 3 534 южноуральца.



«За прошедшие сутки выписаны 123 человека. Всего 7 083 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 371 323. За прошедшие сутки — 4 144 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Три человека с коронавирусом умерли на Южном Урале за прошедшие сутки. У всех COVID-19 был выявлен как сопутствующее к основному заболевание. В минздраве отмечают, что все умершие были старше 60-и лет;

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 64 года, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 67 лет, лимфома, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 67 лет»,— добавили в минздраве.

До воскресенья, 26 июля, регион живёт в режиме повышенной готовности. На данный момент неизвестно, будет ли он снова продлён. Также в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Он предполагает ношение средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.