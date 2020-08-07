В Челябинской области свыше 12,5 тысяч больных коронавирусом

От инфекции продолжают лечиться 3 726 южноуральцев.

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Число официально больных коронавирусом в Челябинской области за прошедшие сутки возросло до 12 525 человек. К утру пятницы, 7 августа, прирост составил 95 новых пациентов. Из общего числа больных лечиться от вируса продолжают 3 726 южноуральцев, передаёт областное министерство здравоохранения.



«Больных COVID-19 — 3 726 человек. За прошедшие сутки выписан 71 человек. Всего 8 483 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 420 122.За прошедшие сутки — 3 625 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На стабильном уровне держится смертность в Челябинской области. COVID-19 как основное заболевание не был обнаружен ни у одного из погибших, однако за сутки умерло 4 человека с коронавирусом в качестве сопутствующей инфекции.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: хроническая аневризма, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, ожирение, ковид сопутствующий — пациент, 92 года; гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года»,— добавили представители ведомства.

Напомним, по 9 августа в Челябинской области действует режим повышенной готовности, кроме того, запрещены массовые мероприятия. В местах скопления людей необходимо носить средства индивидуальной защиты.