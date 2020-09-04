Коронавирус на Южном Урале выявлен у 14 699 человек

Лечение продолжают 2 624 человека.

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14 699 человек заражено коронавирусом за весь период пандемии в Челябинской области. За прошедшие сутки заболевание выявлено у 73 человек, сообщает региональный минздрав. Также по официальным данным из больниц были выписаны 43 человека.



«Больных COVID-19 — 2 624 человека. Всего 11 648 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 516 901. За прошедшие сутки — 3 376 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

4 человека с инфекцией в виде сопутствующего заболевания погибли за прошедшие сутки. Самой младшей из них была пациентка 60 лет, самым старшим — 96-летний пациент.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 60 лет; ишемическая кардиомиопатия, артериальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года; атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 96 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, до 6 сентября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. О его продлении или отмене будет сообщено позднее. По всем вопросам о коронавирусе работает телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.