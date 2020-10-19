Алексей Текслер и гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов обсудили развитие «Челябинского тракторного завода»

Губернатор озвучил задачи, которые ставятся перед южноуральским предприятием.

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Развитие ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК» обсудили на рабочей встречи губернатор Алексей Текслер и генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Он прошла сегодня, 19 октября, в Челябинске.



Напомним, ранее Алексей Текслер и Александр Потапов, на форуме «Армия-2020» подписали соглашение, приоритетным направлением которого является наращивание объемов производства и увеличение линейки товаров. Глава Челябинской области отметил, что ставит перед собой задачу сохранить предприятие и вдохнуть в него новую жизнь. Алексей Текслер отметил, что намеченные планы уже начинают реализовываться.

«В течение нескольких лет ставится задача в разы увеличить объем производства, в первую очередь гражданской продукции, аналогичные планы и по военному производству, и меня это настраивает на очень конструктивный, деловой лад», — сказал Алексей Текслер.

Уже сейчас, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона, предприятие погасило все долги по налоговым сборам. Кроме того была сформирована новая программа развития Челябинского тракторного завода, предусматривающая рост производства, сохранение численности коллектива, диверсификацию направлений и дополнительные доходы. Предполагается, что к концу этого года объем выпускаемой продукции увеличится в два раза по сравнению с прошлым. Также усилено направление по двигателестроению, предприятие выполняет государственный оборонный заказ, а линейка гражданской продукции будет расширена.

«Мы считаем, что в настоящее время наш завод переживает, по сути своей проживает второе рождение. Сформирована фактически новая программа развития завода. Что касается гражданской продукции, безусловно, Челябинский тракторный завод — четко определена его направленность, поэтому гражданское направление для нас является приоритетным. Мы совершенно четко видим, что будет расширяться линейка того, что мы будем производить у нас на заводе. Это будет новое качество, новые возможности и новые модели. Все, что сейчас делается, вселяет большую уверенность в завтрашнем дне и развитии нашего Челябинского тракторного завода», — Александр Потапов.

Алексей Текслер отметил, что челябинский тракторный завод для Южного Урала является больше, чем предприятием. Именно благодаря ему город получил второе имя «Танкоград». Губернатор выразил уверенность в том, что завод удастся возродить.