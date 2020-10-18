Алексей Текслер поздравил с профессиональным днём работников пищевой промышленности

Губернатор поблагодарил трудящихся в этой сфере за богатый и полезный стол.

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Сегодня, 18 октября, отмечается День работника пищевой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона, трудящихся в этой сфере, и поблагодарил их за то, что южноуральский стол всегда богат и полезен.

«В Челябинской области успешно работают сотни предприятий пищевой промышленности. Мы гордимся тем, что южноуральская продукция получает престижные награды на выставках и ярмарках, радует своим ассортиментом и высоким качеством, известна далеко за пределами нашей области. Признателен всем, кто делает южноуральский стол разнообразным, полезным и богатым, балует жителей области аппетитными новинками, относится к своей работе как к искусству, вкладывая в нее силы, знания и душу»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор выразил уверенность в том, что новые технологии в сочетании с профессионализмом работников позволят пищевой отрасли в Челябинской области оставаться на высоте и отвечать вкусам всех потребителей: как строгим, так и изысканным.

«Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и трудовых достижений!»— добавил Алексей Текслер.

Также сегодня отмечается и День работника дорожного хозяйства. Губернатор Челябинской области поздравил дорожников с профессиональным праздником и отметил, что регион продолжит приводить дороги в нормативное состояние.