Режим НМУ объявлен в Челябинске, Коркино и Карабаше

Предприятия должны снизить количество выбросов на 15-20 процентов.

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Министерство экологии региона готово к мониторингу ситуации. С 22:00 20 января до 19:00 21 января метеорологи прогнозируют образование неблагоприятных метеоусловий на территории Челябинска, Коркино и Карабаша. В это время следить за ситуацией будут 11 стационарных постов мониторинга и две передвижные лаборатории. Специалисты ставят этим НМУ 1 степень.

Промышленные предприятия в этот период будут обязаны снизить количество выбросов в атмосферу на 15-20%.

Жителей также призывают к юдительности.

«Специалисты минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проведут контрольно-надзорные мероприятия с целью выявления нарушений. В случае если вы заметили нарушение природоохранного законодательства, стали свидетелем задымленности в воздухе, ощущаете запах гари или иные химические запахи, вы можете обратиться в Министерство экологии, и специалисты оперативно среагируют на ваш вопрос», — пояснил начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Обратиться в минэкологии можно несколькими способами: написать в интернет-приемную на сайте http://mineco174.ru/InternetReception, а также по телефону дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64. Рассказать о своих наблюдениях также можно в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии — (351) 263-54-79 или в официальные сообщества ведомства в соцсетях: https://vk. com/mineco_174 и https://www. instagram. com/minecologychel/.

Виталий Безруков также напомнил, что с 1 января жители области для этих целей могут воспользоваться телефоном круглосуточной экологической приемной, которая будет собирать сведения и обращения о выбросах со стороны промышленников. Его номер: +7 906 890 96 70. Звонки здесь будут принимать в 08:30 до 20:00, а после этого времени информацию можно прислать в мессенджерах Viber и WhatsApp.

Кроме того с 1 января для граждан работает круглосуточная экологическая приемная Минэкологии, где можно оставить обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20.00 до 8.30 можно оставить сообщение в мессенджерах — Viber, WhatsApp.