Гасите печи: в городе НМУ

Заводы проводят ряд мероприятий в период безветренной погоды.

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Цинковый завод отказался от запуска части печей, сократил переработку некоторых разновидностей сырья, прекратил деятельность купоросной печи, снизил производство от прокалочной и расход газа водонагревающих котлов, таким образом исключены залповые выбросы.

Электрометаллургический комбинат уменьшил производительность и временно прекратил работу шести печей.

На ЧМК рассредоточили по времени технологические агрегаты, вывели из работы две методические печи, временно прекратили ремонт и сушку конвертеров.

Трубопрокатный завод снизил и остановил ряд работ, цех Высота 239 прекратил дробеструйную обработку листа и работу установки, занимающейся расшивкой колец.

«Предприятие „Донкарб Графит“ не запускает некоторое оборудование смесительно-прессового и дробильно-размольного отделений. Печь полимеризации, камеры обжига, станки механической обработки графитовых изделий, загрузочного устройства прокалочных печей также вывели из эксплуатации», — сказал начальника управления экологического просвещения министерства экологии Виталий Безруков.

ТЭЦ-4 не включает паровую пусковую установку. ТЭЦ-2 сокращает деятельность оборудования на формированном режиме и снижает часовой расход топлива.

ООО «Промрекультивация» на период отсутствии эндогенных пожаров уменьшает время работы техники до 7 часов в сутки. Работы, не связанные с тушением очагов, отменены.

ЗАО «Завод Минплита» снижает производство первой технологической линии и прекращает использование тепловоза. Минимизирует производительность технологических линий и завод «ТЕХНО». ММК снижает количество материалов на переработке, оптимизирует работу оборудования, уменьшает производительность печей и расход газа.

Агаповский промышленный узел и узел Малый Куйбас прекратили взрывные работы и остановили часть печей.

Жители региона всегда могут задать свои вопросы, обратившись в интернет-приемную министерства экологии или написать в официальные сообщества в социальных сетях, также можно набрать дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64 или позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора министерства экологии — 8 (351) 263-54-79.