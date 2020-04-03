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Сегодня, 3 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Глава региона отметил, что режим чрезвычайной ситуации в области вводить не планируется.
«Те ограничительные меры и те возможности, которые у нас есть, я считаю достаточным в данной ситуации», — заявил Алексей Текслер.
Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом Covid-19. Еще пять человек ожидают подтверждения из новосибирской лаборатории.
В регионе открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, а также режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.