Режим ЧС в Челябинской области вводить не планируют

Об этом заявил Алексей Текслер.

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Сегодня, 3 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что режим чрезвычайной ситуации в области вводить не планируется.

«Те ограничительные меры и те возможности, которые у нас есть, я считаю достаточным в данной ситуации», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом Covid-19. Еще пять человек ожидают подтверждения из новосибирской лаборатории.

В регионе открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, а также режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.