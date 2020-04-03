Как решить вопросы связи из дома

Полный спектр услуг от МТС можно получить даже в режиме самоизоляции.

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Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории области, вступившее в силу 31 марта. Если в случае интернет-покупок и товаров первой необходимости ситуация ясна, то организация других привычных услуг находится под вопросом. Как не остаться без связи на время вынужденного карантина и получить помощь по работе цифровых сервисов?

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной рассказал о работе салонов связи и о том, как получить услуги мобильного оператора, оставаясь дома.

Андрей, южноуральцы интересуются, попали ли салоны связи под закрытие и как быть с обслуживанием абонентов сотовой связи?

Наши салоны сейчас работают. Они вошли в список магазинов, которые могут продолжить свою работу на время карантина. Исключения составили салоны, расположенные в торговых центрах.

Несмотря на это, у нас есть все возможности предоставлять услуги дистанционно — например, через приложение «Мой МТС» — практически все вопросы можно решить онлайн, не выходя из дома. Это даже удобнее!

Как быть, если мне все-таки понадобился новый телефон? Что делать, если я хочу купить его не для себя, а для бабушки?

Вопросы по покупке устройств можно решить также онлайн — в нашем интернет-магазин е, там же при оформлении можно выбрать доставку.

Если говорить, например, про родственников, можно оформить доставку на их адрес. Единственный совет — указывать ваш номер телефона — на него перезвонят для подтверждения заказа.

А как быть с пополнением ее счета, ведь многие пожилые родственники привыкли платить за телефон наличными в отделении?

Ситуация вокруг нас меняется очень быстро, и многим вынужденно приходится отказываться от своих привычек. Поэтому в случае с пожилыми родственниками советую подключить автоплатеж. Им не придется выходить из дома или осваивать оплату через интернет, а вы будете спокойны — родные будет всегда на связи.

Автоплатеж можно подключить на сайте или через приложение — это просто универсальные инструменты, на которые можно всегда рассчитывать.

Как мне оформить новую сим-карту или поменять ее?

Это также можно сделать через наш сайт — достаточно оставить заявку. В таком случае новая сим-карта будет доставлена на ваш адрес. Сейчас сроки доставки могут увеличится, но в любом случае, мы продолжаем работать и осуществляем доставку.

А что делать, если появился вопрос по списанию средств? Или, например, я захотел поменять тарифный план?

У нас по-прежнему работает колл-центр , но я советую пользоваться приложением «Мой МТС». Даже не нужно будет ждать, пока оператор ответит! Вы самостоятельно зайдете в личный кабинет и посмотрите детализацию по своему номеру — там все очень наглядно. Через это приложение можно пополнять баланс, подключать или отключать услуги. Но обратите внимание, нужно дождаться смс-подтверждения об изменениях.

Возможно ли сейчас подключить домашние сервисы — интернет и телевидение?

Да, разумеется. Заявку на подключение домашнего интернета и телевидения оставляйте на сайте, или по номеру 8 800 250-89-02 .

Наши технические службы работают сейчас в усиленном режиме — они также, как и раньше, подключают абонентов и следят за бесперебойностью работы сети. Обращаю внимание, что сотрудники оснащены средствами защиты — масками и костюмами — и строго соблюдают меры безопасности — для них проведен инструктаж.

Если мне все-таки нужно лично переговорить со специалистом, когда и как я смогу это сделать?

Если все-таки хотите прийти в салон, вы можете это сделать. Заранее выберите салон из списка на нашем сайте.

Все наши сотрудники в салонах прошли инструктаж по соблюдению санитарных норм, регулярно проходит дезинфекция смартфонов. Мы также сделали разметку, которая напомнит о соблюдении дистанции в 1,5 метра.