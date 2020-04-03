Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории области, вступившее в силу 31 марта. Если в случае
Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной рассказал о работе салонов связи и о том, как получить услуги мобильного оператора, оставаясь дома.
Андрей, южноуральцы интересуются, попали ли салоны связи под закрытие и как быть с обслуживанием абонентов сотовой связи?
Наши салоны сейчас работают. Они вошли в список магазинов, которые могут продолжить свою работу на время карантина. Исключения составили салоны, расположенные в торговых центрах.
Несмотря на это, у нас есть все возможности предоставлять услуги дистанционно — например, через приложение «Мой МТС» — практически все вопросы можно решить онлайн, не выходя из дома. Это даже удобнее!
Как быть, если мне
Вопросы по покупке устройств можно решить также онлайн — в нашем
Если говорить, например, про родственников, можно оформить доставку на их адрес. Единственный совет — указывать ваш номер телефона — на него перезвонят для подтверждения заказа.
А как быть с пополнением ее счета, ведь многие пожилые родственники привыкли платить за телефон наличными в отделении?
Ситуация вокруг нас меняется очень быстро, и многим вынужденно приходится отказываться от своих привычек. Поэтому в случае с пожилыми родственниками советую подключить автоплатеж. Им не придется выходить из дома или осваивать оплату через интернет, а вы будете спокойны — родные будет всегда на связи.
Автоплатеж можно подключить на сайте или через приложение — это просто универсальные инструменты, на которые можно всегда рассчитывать.
Как мне оформить новую
Это также можно сделать через наш сайт — достаточно оставить заявку. В таком случае новая
А что делать, если появился вопрос по списанию средств? Или, например, я захотел поменять тарифный план?
У нас
Возможно ли сейчас подключить домашние сервисы — интернет и телевидение?
Да, разумеется. Заявку на подключение домашнего интернета и телевидения оставляйте на сайте, или по номеру
Наши технические службы работают сейчас в усиленном режиме — они также, как и раньше, подключают абонентов и следят за бесперебойностью работы сети. Обращаю внимание, что сотрудники оснащены средствами защиты — масками и костюмами — и строго соблюдают меры безопасности — для них проведен инструктаж.
Если мне
Если
Все наши сотрудники в салонах прошли инструктаж по соблюдению санитарных норм, регулярно проходит дезинфекция смартфонов. Мы также сделали разметку, которая напомнит о соблюдении дистанции в 1,5 метра.