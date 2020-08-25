Это неправильные пчёлы? Южноуральские пасечники ощутили дефицит мёда

На сборе «урожая» сказалась аномальная жара.

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Лето 2020 года южноуральцам запомнилось не только ограничениями из-за пандемии коронавируса, но и аномальной жарой, которая царила в регионе большую часть сезона. Больше всего от палящего зноя пострадали сельхозпроизводители, которые потеряли значительную часть урожая из-за засухи. Не легче перенесли этот период и пасечники.

Владимир Недочуков разведением пчел занимается уже 30 лет. Мужчина отвечает, что его карпатки в этом году принесли самый маленький «улов» за всю историю его деятельности.

«Нынешний сезон один из самых неудачных за все время которое я занимаюсь пчеловодством. Поставлен своеобразный рекорд — в этом году я даже не испачкал медогонку, то есть отказался от качки», — сетует Владимир.

Все дело в том, что цветущие растения не получили достаточно влаги и стали настоящим дефицитом. Раньше можно было собрать до 60 килограммов сырья, из которого перегонялось до 30 литров чистого мёда, теперь этот показатель сократился на треть.

Владимир Недочуков все же нашел выход: перешел на новый вид выработки: стационарную пасеку. На ней пчеловод разведет свои собственные посевы и будет за ними ухаживать.

«Здесь есть возможность создать такую линейку медоносов, которые будут цвести с ранней весны до осени. Нижняя планка, которую мы должны за сезон получить, — это 20 тонн. Здесь мы получаем возможность работать на экспорт», — делится опытный пчеловод.

Тем не менее оптовики дефицита не ощутили. Пчелиный «урожай», потерянный в Челябинской области, компенсировали пчеловоды с юга России.

«Этот мёд мы получаем с краснодарского края, с алтайского края. Там засухи не было, там медосбор идет хороший, и поэтому наши поставщики могут предоставить нужное количество», — рассказал директор магазина по продаже мёда Евгений Липатов.

О пользе мёда говорят не только заботливые бабушки, угощая им внуков во время зимней простуды. Его целебные свойства признали и ученые, советуют его применять для профилактики и медики.

«Действительно, мед обладает антисептическим действием, и он при инфекционных заболеваниях, будь то грипп, или бактериальная инфекция — будет способствовать выздоровлению организма. За счет чего это работает? За счет циркуляции кровотока и выведения токсинов из организма», — комментирует заведующая консультативным отделом Областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова.

К покупке мёда специалисты советуют подходить ответственно. У продавца следует попросить показать сертификат, а при покупке весового продукта, обратить внимание на цвет — он должен быть однородными с небольшими белыми прожилками. По консистенции качественный мёд должен быть жидким.