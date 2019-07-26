Резать или выкручивать: как на Южном Урале собирать грибной урожай

В Роскачестве дали советы как правильно собирать грибы.

В Челябинской области то дожди, то солнце. Это значит, что помимо озер южноуральцам пора отправляться в лес за грибами. Но оказывается не везде и не все грибы можно собирать. В Роскачестве разработали рекомендации, как выбрать место и отличить съедобные грибы от несъедобных.

Так, например, перед сбором необходимо осмотреть гриб, ведь многие имеют ядовитых двойников.

«Отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие специфических структур типа пленочки под шляпкой, от которой с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесных шампиньонов, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки всегда белые», – рассказал Максим Дьяков, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Но съедобные грибы, также опасны, если не заметить старое плодовое тело. Эксперты поясняют, что признаки старения можно заметить визуально: дряблость текстуры, наличие большого количества червяков, появление плесени.

Помимо этого от сбора грибов стоит отказаться в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Потому что грибы, как губки, впитывают в себя питательные вещества всей поверхностью. Если в почве или древесине содержаться пестициды и радионуклиды, они прямиком попадут в гриб, а затем и в вашу тарелку.

А что касается того, как правильно срывать гриб, эксперты советуют выкручивать, а затем срезать основание.