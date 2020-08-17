Областное правительство и транспортная прокуратура Урала подписали соглашение о сотрудничестве

Это произошло на встрече Алексея Текслера с руководителем ведомства.

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Правительство Челябинской области и транспортная прокуратура подписали соглашение о взаимодействии. Это произошло сегодня, 17 августа, во время встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с руководителем ведомства Владимиром Дороздецким. Соглашение определяет вопросы правового регулирования в сфере железнодорожного и воздушного транспорта.



«Считаю, надо действовать на упреждение: проекты нормативно-правовых актов, которые принимаются на уровне региона, муниципалитетов, должны поступать в транспортную прокуратуру для анализа и уточнений, чтобы документы выходили надлежащего качества, и правовую базу важно систематизировать»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо совершенствования нормативно-правовой базы в области транспорта на встрече обсуждалась ситуация с маломерными судами, а также профилактика безопасности на транспорте. Губернатор отметил, что данный вопрос, как и тема детского травматизма, является комплексным.

«Мы должны усилить взаимодействие с муниципалитетами, министерством образования и с уральской транспортной прокуратурой», — отметил губернатор.

Также стороны договорились об обмене информацией. Помимо этого, региональное правительство и транспортная прокуратура будут проводить совместные мероприятия.