/ «Застрявших» в Краснодарском крае пассажиров перевезут самолетом

Владельцам билетов на отмененные поезда вернут полную сумму.

Хорошие новости для пассажиров поездов, не сумевших добраться до Краснодарского края или выбраться из него. Северо-Кавказские железные дороги предлагают вернуть полную сумму за билеты, которыми из-за разгула стихии нельзя воспользоваться. До начала поездки они могут обратиться в кассы АО «ФПК» с этой целью. Кроме того, Федеральная пассажирская компания обеспечит всех «застрявших» в пути авиабилетами.

По состоянию на 09:00 53 пассажира, чья поездка была прервана 24−25 октября в связи с погодными условиями в Краснодарском крае, обеспечены авиабилетами на регулярные рейсы ПАО «Аэрофлот» за счет АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Работа по организации доставки пассажиров альтернативными способами продолжается в круглосуточном режиме. Пассажиры размещаются в гостиницах, отправляются другими пассажирскими поездами, следующими из Краснодара. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СКЖД.

Отметим, что на участке «Горячий Ключ-Адлер» до сих пор отменено движение поездов «Адлер-Челябинск» и «Челябинск-Адлер».

Напомним, что вчера, 24 октября, в Туапсе остановился поезд из Челябинска. В пункт назначения, в Адлер, состав не поехал, потому что на участке закрыли движение. Людей разместили в зале ожидания, в лагере «Орленок», обеспечили водой и едой. Последствия погоды на Железной дороге ликвидируют. Уже свободен участок на перегоне «Шепси-Водопадный».