/ Авиарейс из Москвы в Челябинск отменили

В столице продолжает бушевать непогода.

Пассажиры, которые купили билеты на рейс SU1426 Шереметьево — Челябинск «Аэрофлота» не смогут оказаться на Южном Урале в положенное время. Вылет должен был состояться сегодня, 5 февраля, в 17:25, но в авиакомпании сообщили, что вылет не состоится.

В связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 5 февраля 2018 года. — сообщили в авиакомпании.

Челябинск не единственный в списке отмененных направлений. Сегодня не состоятся рейсы в Екатеринбург и еще более 10 городов России и зарубежья.

Ранее были отложены вылеты рейсов из Челябинска в Москву. Это произошло 3 и 4 февраля, самолеты поднялись в воздух с задержкой в более чем два и четыре часа соответственно.

Добавим, в выходные, Москву накрыл снегопад, который признан рекордным. Высота сугробов достигала 43 сантиметров. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Сегодня в Шереметьево пасмурно, снег. В связи с чем рейсы из этого аэропорта задерживаются в среднем на 4 часа.

