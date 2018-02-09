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/ Семьи с детьми в челябинском аэропорту бесплатно пересадят в бизнес-зал

Семьи с детьми в челябинском аэропорту бесплатно пересадят в бизнес-зал

Акцию приурочили ко дню гражданской авиации России.
сегодня в 15:43
  |  Общество

В международном аэропорту «Челябинск» организовали мероприятия для пассажиров. Сегодня, 9 февраля, всех пассажиров с детьми переведут из общей зоны ожидания в бизнес-зал, где им подадут легкие закуски и напитки. Кроме того, в течение дня организуют розыгрыш призов: удача улыбнётся тем, у кого в посадочных билетах встретятся юбилейные цифры 9 и 5. Для сотрудников и ветеранов аэропорта мероприятие организуют через неделю, 16 февраля.

Торжественное награждение заслуженных работников отрасли проходит каждые 5 лет и является неотъемлемой частью системы поощрения сотрудников аэропорта. Награждать главных героев приглашены руководители крупных ведомств Челябинска и Челябинской области. После официальной части на сцене выступят артисты клуба «Сокол» поселка Аэропорт с вокально-танцевальной программой. — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, 17 февраля состоится турнир по мини-футболу. На него съедутся сотрудники Аэронавигации Урала, аэропортов «Челябинск», «Кольцово» в Екатеринбурге, Магнитогорска, «Толмачево» в Новосибирске, и «Рощино» Тюмени.

Благодаря авиации миллионы людей ежедневно имеют возможность путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми, получать незабываемые впечатления! Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, лётная погода, довольные пассажиры, удачные взлёты и благополучные посадки. Я благодарю ветеранов и сотрудников предприятий Гражданской авиации за труд на благо отрасли. — сказал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

К поздравлениям присоединился президент Российской Федерации Владимир Путин. Обращение к работникам гражданской авиации опубликовано на сайте Кремля.

Мы по праву гордимся историей отечественного воздушного флота, именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков. Эти мужественные, талантливые, увлечённые любимым делом люди своими профессиональными успехами и достижениями заложили легендарные традиции отрасли, прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира. — заявил глава государства.

День гражданской авиации в России ежегодно отмечают 9 февраля. Именно в этот день в 1923 году в стране появился первый воздушный флот.

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