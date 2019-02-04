/ Кормить перестанут на коротких рейсах «Уральских авиалиний»

Такую экономию объяснили повышением цен на керосин.

«Уральские авиалинии» сообщили, что до конца зимы цены на билеты не поднимутся. Правда, чтобы сохранить их на прежнем уровне, пришлось включать «режим экономии»: на коротких рейсах пассажиров кормить не будут. Такое заявление сделала авиакомпания, добавив, что только на длинных рейсах питание сохранится.

Это актуально для московских рейсов, продолжительность которых меньше 4 часов. Рейсов из Челябинска, по нашим данным, это не коснется. Холодное питание там сохраняется. — рассказали сайту «Первый областной» в «Уральских авиалиниях».

Мера будет действовать до окончания зимы. Связано это нововведение с подорожанием керосина.