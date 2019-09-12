Рейс в Анталью из челябинского аэропорта снова задержали

Вылет перенесли из-за того, что в самолете обнаружили технические неисправности.

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В аэропорту Челябинска снова отложили вылет рейса в Анталью авиакомпании «Red Wings». Пассажирам борта пришлось провести в зале ожидания несколько лишних часов из-за того, что самолет, летящий в Челябинск, задержали. Рейс WZ 4009 должен был отправиться на курорт в 01:40 ночи, но поднялся в небо лишь в 07:19.

«Сегодня на 5 часов 24 минуты задержался вылет в Анталью борта "Red Wings". Причина — поздний прилет из Турции из-за технической неисправности», — отмечают в телеграм-канале «Аэропорт Курчатов».

Подобная ситуация происходит не в первый раз: 2 сентября более чем на 10 часов отложили рейс из Челябинска в Анталью того же перевозчика, а 20 августа на 11 часов позже вылетел рейс компании «Azurair» в Анталью из Магнитогорска. В обоих случаях причиной стали технические неполадки.

По мнению представителей авиакомпании «Red Wings», такие ситуации угрозы не несут.

«Подобные технические неполадки не страшны. Проводить проверку перед вылетом — обязательно, поэтому задержка рейса является штатной ситуацией», — сообщают пассажирам на «горячей линии» компании «Red Wings».

Представители перевозчика добавили, что стараются обеспечить пассажирам комфортный перелет.