/ Соня Гудим не смогла вовремя вылететь на Матч всех звезд

Рейс будущего помощника тренера отложили на несколько часов.

Ведущая «Трактор ТВ» Соня Гудим сегодня, 12 января, вылетает на Матч звезд КХЛ в Астану — столицу Казахстана. Девушка выступит помощником тренера и будет выводить на лед хоккейную сборную дивизиона Тарасова. Однако начало путешествия оказалось проблемным: прибыв в «Кольцово», Соня Гудим узнала, что ее рейс задерживается на несколько часов.



Мы находимся в «Кольцово», в аэропорту. Наш рейс в Астану задерживают на 2,5 часа. Мы уже зарегистрировались и все сдали, теперь ждем. — рассказала сайту «Первый областной» Соня Гудим.



В «Кольцово» объяснили, что задержка не связана с погодными условиями или техническими неполадками самолета.

Причина задержки — позднее прибытие рейса. Он оттуда поздно вылетел, поэтому из Екатеринбурга тоже вылетает с опозданием. — рассказали сайту «Первый областной» в справочной аэропорта «Кольцово».

Добавим, что на Матч всех звезд Соня Гудим летит с талисманом «Трактора» — белым медведем. В самолете он решил появиться в человеческом обличии.

Напомним, Матч всех звезд пройдет в Астане 13 и 14 января. Соня Гудим будет помощником тренера в дивизионе Тарасова. Девушка намерена работать в цветах «Трактора» — черном и белом, и сменить вызывающие наряды на строгий костюм. Также на Матч звезд КХЛ отправится Пол Шехура, нападающий «Трактора». Он будет представителем другого дивизиона.





