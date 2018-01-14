Соня Гудим настраивает звезд КХЛ на игру медитацией

Индийские практики должны помочь дивизиону Тарасова разгромить соперника.

Первая игра Матча всех Звезд идет сейчас в Астане. На льду сошлись дивизион Харламова и дивизион Тарасова. В последнем помощником тренера выступает Соня Гудим — эпатажная ведущая «Трактор ТВ». В ее обязанности входит работа над настроением хоккеистов. Чтобы настроиться на позитивный лад перед соревнованием, Соня предложила помедитировать.



Давайте немного помедитируем, настроимся на хорошее настроение. Закрываем глаза. Начинаем. Я вас разбужу. — сказала Соня Гудим.



Добавим, что в дивизионе Харламова играет Пол Щехура — нападающий «Трактора». Его посчитали двигателем команды. В Мастер-шоу, первом дне Матча всех звезд, Полу Щехуре дали возможность проявить себя в 4 конкурсах из 7. Дивизион Харламова победил по итогам мероприятия.