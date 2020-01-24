Четверых человек из федерального розыска нашли полицейские в челябинских общежитиях

На этот раз в ходе рейда проверено более тысячи граждан.

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Силовики Челябинской области, совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции продолжают проводить массовые проверки общежитий и гостиниц на территории региона.

На этот раз было проверено более тысячи граждан, а в дежурные части для дополнительной проверки на причастность к совершённым правонарушениям доставлено около 100 человек. В их числе оказались четверо, находящихся в федеральном розыске.

Вновь попались и те, кто оформлял прописки и временные регистрации иностранцам без предоставления жилья. Таких оказалось семеро.

«По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и 322.3 (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Все граждане сняты с миграционного и регистрационного учёта», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего было пресечено 146 административных правонарушений, 93 из которых были в сфере миграции. Общая сумма штрафов составила более 240 тысяч рублей. Также в судебные органы были собраны и отправлены материалы на шесть иностранцев. Далее будет принято решение о выдворении их за пределы Российской Федерации.