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/ Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения

Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения

Семь улиц будут перекрыты от недели до двух месяцев.
сегодня в 15:56
  |  Общество

Коммунальные службы Челябинска активизировались. Подрядные организации начали ремонт сетей. В связи с этим пешеходов и автомобилистов Челябинска предупреждают о предстоящих раскопках дорожного покрытия и ограничениях движения сразу на 7 участках.

В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистралей продлевается закрытие и ограничение движения на улицах города. — предупреждают челябинцев в городской мэрии.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

  • До 20 часов 10 июля прекращено движение по улице Белостоцкого в районе домов № 9 и № 10.

  • До 20 часов 20 июля прекращено движение в районе дома № 104 по улице Артиллерийской.

  • До 20 часов 25 июля прекращено движение по улице Батумской напротив дома № 15А, по улице Суркова в районе домов № 8, № 9 и № 12.

  • До вечера 30 июля будут действовать ограничения в районе домов № 47 и № 48 по улице Либединского.

  • До 20 часов 1 августа по улице Савина в районе домов № 5 и № 12.

  • До 20 часов 15 сентября ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе дома № 33 в восточном направлении.

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