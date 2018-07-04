/ Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения

Семь улиц будут перекрыты от недели до двух месяцев.

Коммунальные службы Челябинска активизировались. Подрядные организации начали ремонт сетей. В связи с этим пешеходов и автомобилистов Челябинска предупреждают о предстоящих раскопках дорожного покрытия и ограничениях движения сразу на 7 участках.

В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистралей продлевается закрытие и ограничение движения на улицах города. — предупреждают челябинцев в городской мэрии.

Ограничения будут действовать на следующих участках: