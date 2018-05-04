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Южноуральских ветеранов прокатят на ретро-поезде

Транспорт проследует из Челябинска в Кыштым.
сегодня в 12:15
  |  Общество

Торжественный митинг с отправлением ретро-поезда состоится в Челябинске во вторник, 8 мая. Ветераны прокатятся по Южно-Уральской магистрали по Кыштыма. Для них организуют возложение венков к мемориалу ЮУЖД «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка».

По маршруту Челябинск-Кыштым-Челябинск проедутся 100 ветеранов. Состав из трех вагонов поведет паровоз «Л-4429».

После отправления ретро-поезда для гостей продолжится праздничная программа: на территории музея железнодорожной техники будет развернута полевая кухня и музыкальная площадка. — уточнили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Вканун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ЮУЖД будут организованы ретро-поезда по 4 маршрутам: Челябинск — Кыштым, Курган — Утяк, Оренбург — Новосергиевская — Бузулук, Орск — Кувандык.

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