/ Туристический поезд запустят в Челябинской области

Чартер будет курсировать по маршруту Челябинск-Златоуст-Челябинск.

В эту субботу, 19 мая, первый чартерный туристический поезд отправится из Челябинска. Комфортабельный транспорт без остановок проследует в Златоуст. Там туристов будут ждать автобусы с профессиональными гидами.

Экскурсиями и организацией занимается туристическое агентство «Спутник». Специалисты разработали несколько вариантов туристических поездок. Преимущественно они рассчитаны на детские группы.

Первый маршрут включает посещение Златоуста, где туристы пройдут по экологической тропе на Чёрную скалу, побывают на оружейной фабрике, в парке Бажова. Предусмотрен также второй вариант тура. Он впервые состоится 27 мая. Поезд проследует до Миасса, поездка будет включать экскурсию в Ильменский заповедник или краеведческий музей города, а также дом купца Смирнова и Парк Гигантских канцтоваров.

Время в пути на поезде из Челябинска до Миасса составит 1 час 15 минут, до Златоуста — 2 часа 20 минут, что значительно меньше, чем на поезде регулярного сообщения. — уточнили в Свердловской пригородной компании.

Ранее мультимодальный маршрут возил челябинцев на ГЛК «Солнечная долина» прошедшей зимой. За горнолыжный сезон поезд перевез более 10 тысяч человек.