Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.82 -0.48 73.02 -0.76
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Туристический поезд запустят в Челябинской области

Туристический поезд запустят в Челябинской области

Чартер будет курсировать по маршруту Челябинск-Златоуст-Челябинск.
сегодня в 08:00
  |  Общество

В эту субботу, 19 мая, первый чартерный туристический поезд отправится из Челябинска. Комфортабельный транспорт без остановок проследует в Златоуст. Там туристов будут ждать автобусы с профессиональными гидами.

Экскурсиями и организацией занимается туристическое агентство «Спутник». Специалисты разработали несколько вариантов туристических поездок. Преимущественно они рассчитаны на детские группы.

Первый маршрут включает посещение Златоуста, где туристы пройдут по экологической тропе на Чёрную скалу, побывают на оружейной фабрике, в парке Бажова. Предусмотрен также второй вариант тура. Он впервые состоится 27 мая. Поезд проследует до Миасса, поездка будет включать экскурсию в Ильменский заповедник или краеведческий музей города, а также дом купца Смирнова и Парк Гигантских канцтоваров.

Время в пути на поезде из Челябинска до Миасса составит 1 час 15 минут, до Златоуста — 2 часа 20 минут, что значительно меньше, чем на поезде регулярного сообщения. — уточнили в Свердловской пригородной компании.

Ранее мультимодальный маршрут возил челябинцев на ГЛК «Солнечная долина» прошедшей зимой. За горнолыжный сезон поезд перевез более 10 тысяч человек.

Общество
Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска
08.05.2018
Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска
Общество
Южноуральских ветеранов прокатят на ретро-поезде
04.05.2018
Южноуральских ветеранов прокатят на ретро-поезде
Происшествия
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
28.04.2018
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
Общество
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
19.04.2018
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Спасенного жителями Варненского района пеликана впервые показали посетителям челябинского зоопарка
  
сегодня в 13:29
Спасенного жителями Варненского района пеликана впервые показали посетителям челябинского зоопарка
Общество
Многодетную мать отправили в колонию в Челябинской области
сегодня в 12:49
Многодетную мать отправили в колонию в Челябинской области
Культура
Книга-посвящение народному губернатору Петру Сумину вышла в Челябинске
сегодня в 12:38
Книга-посвящение народному губернатору Петру Сумину вышла в Челябинске
Общество
Южноуральские мамы стали чаще рожать двойняшек и тройняшек
сегодня в 12:35
Южноуральские мамы стали чаще рожать двойняшек и тройняшек
Происшествия
Огонь по траве максимально близко подобрался к автозаправке на ЧМЗ
  
сегодня в 11:29
Огонь по траве максимально близко подобрался к автозаправке на ЧМЗ
Происшествия
Сутенеру дали 20 лет «строгача» за надругательства и организацию притона на Южном Урале
  
сегодня в 11:27
Сутенеру дали 20 лет «строгача» за надругательства и организацию притона на Южном Урале
Общество
Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу
сегодня в 11:19
Перевозчик, обслуживавший рухнувший Ан-148, прекращает работу
Происшествия
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
сегодня в 10:22
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6