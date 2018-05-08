/ Южноуральские полицейские посвятили ветеранам ВОВ праздничный клип

Видеоролик рассказывает о пути южноуральца от солдата до сотрудника внутренних дел.

Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области представили поздравительный ролик ко Дню Победы. Действие начинается в 1941 году, когда молодой южноуралец уходит на фронт. Там он защищает родину. После войны мужчина вступает в ряды органов внутренних дел. Связующей ниточкой повествования становится талисман, подаренный любимой женщиной.

Сотрудники пресс-службы совместно с коллегами из Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области сняли клип о самом тяжелом периоде в истории Советского Союза — Великой Отечественной войне. Идея родилась сразу, ведь многие фронтовики после войны пришли на службу в органы внутренних дел. Семья в видеоролике — это собирательный образ династии, которых не мало служат в рядах сегодняшней полиции. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области благодарит ветеранов за силы и здоровье, а порой и жизни, отданные за страну. Сайт «Первый областной» присоединяется к поздравлениям.