Ресторанам на Кировке рекомендуют ограничить продажу алкоголя

В четыре утра реализация горячительных напитков должна прекращаться

Предприятиям общественного питания на пешеходной Кировке в Челябинске рекомендовано ограничить время продажи алкоголя. Решение принято коллегиально на совещании, посвященном усилению мер безопасности и недопущению нарушений общественного порядка, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, этой осенью пешеходная часть улицы Кирова несколько раз «засветилась» в полицейских сводках: в конце октября дебошир в баре ранил ножом троих человек, один из пострадавших скончался. После поножовщины полиция провела на Кировке внеплановый ночной рейд, в ходе которого были задержаны около 60 человек. Еще одного агрессивно настроенного челябинца привезли в отдел в праздничные выходные.

По итогам совещания принято решение рекомендовать руководителям кафе и ресторанов принять дополнительные меры для обеспечения общественного порядка вечером и ночью: рассмотреть возможность увеличения числа охранников; усилить пропускной режим в заведения — не пускать гостей с оружием, установить обязательные видеонаблюдение и тревожную кнопку, усилить контроль за состоянием лиц, находящихся в помещениях баров, кафе и иных заведений на предмет алкогольного и наркотического опьянения, а также рассмотреть вопрос по ограничению времени реализации алкоголя: торговля горячительным должна прекращаться в четыре утра.