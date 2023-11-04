Почти 60 человек доставили в отдел полиции с Кировки в Челябинске

На главной пешеходной улице города в ночь на 4 ноября прошел рейд

Минувшей ночью в Челябинске силовики провели рейд на пешеходной Кировке. В результате в отдел полиции доставили 59 отдыхающих, в том числе четверых подростков. В отношении 26 задержанных составили административные протоколы, сообщили 4 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Все доставленные проверены на причастность к совершению преступлений. В отношении 20 из них составлены административные протоколы за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, в отношении еще шести — административные материалы за мелкое хулиганство»,— уточнили в ведомстве.

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно, в том числе в других общественных местах.

Напомним, в конце октября на аппаратном совещании в администрации города начальник городской полиции Андрей Меньшенин сообщил о проведении дополнительных профилактических рейдов на Кировке после инцидента с поножовщиной. Также он сообщил, что особое внимание уделят питейным заведениям.

Преступление, после которого инициировали доппроверки, произошло ночью 28 октября. 21-летний парень поссорился со своим знакомым и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Также он ранил двух его товарищей, одного из них госпитализировали.

Нападавшему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). По ходатайству следователя обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.