Мужчина ранил ножом трех человек возле бара на Кировке в Челябинске

Один из пострадавших скончался

Минувшей ночью в Челябинске на Кировке произошел конфликт, в результате которого молодой человек ранил ножом трех человек. По данным источника ИА «Первое областное», один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что подозреваемый в нападении задержан.

ЧП произошло в четвертом часу утра 28 октября около бара Gipsy на пешеходной Кировке. К находившимся неподалеку полицейским подошел местный житель и сообщил о произошедшей в баре поножовщине.

«Полицейскими незамедлительно были приняты все необходимые меры для задержания подозреваемого. Установлены его пути отхода с места происшествия. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. Им оказался 21-летний мужчина. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трех граждан»,— уточнили в ведомстве.

Материалы дела переданы в следственное управление СК РФ по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.