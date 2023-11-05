Полицейские задержали дебошира на челябинской Кировке

В праздники правоохранители работают в усиленном режиме

В длинные праздничные выходные полицейские в Челябинске несут службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяют общественным местам. В ходе одного их таких рейдов на пешеходной Кировке правоохранители задержали дебошира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«При обеспечении охраны общественного порядка на улице Кирова был выявлен подозрительный гражданин, который вел себя неадекватно. Полицейскими 37-летний мужчина был удален с пешеходной улицы и доставлен в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на субботу, 4 ноября, полицейские доставили в участок 59 посетителей Кировки, в том числе четырех несовершеннолетних. В отношении почти половины из них составили административные протоколы.