Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.93 +0.24 69.71 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцев приглашают на «день открытых дверей» в реставрируемую часть храма Александра Невского

Челябинцев приглашают на «день открытых дверей» в реставрируемую часть храма Александра Невского

Духовная музыка вновь зазвучит в здании бывшего органного зала.
сегодня в 12:09
  |  Культура

10 декабря в храме Александра Невского на Алом поле пройдет общегородской праздник под названием «Невскому быть!». Все желающие смогут поближе познакомиться с историей Руси, побывать на концерте духовной музыки в реставрируемой части здания и почтить память святого Александра Невского.

Центральной частью праздника «Невскому быть!» станет концерт духовной музыки с участием церковного хора храма Александра Невского под управлением регента Варвары Зайченко. Под сводами храма — там, где сейчас ведутся реставрационные работы и куда в обычные дни закрыт доступ для горожан — прозвучат напевы Валаамского монастыря, музыкальный фрагмент из концерта Дмитрия Бортнянского «Тебе Бога хвалим» и многое другое. Прямая звуковая трансляция концерта будет вестись на Алом поле. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Также для участников праздника готовятся уличные развлечения — историческая реконструкция битвы на Чудском озере, ярмарка и полевая кухня. Все желающие смогут самолично позвонить в колокола и поучаствовать в традиционных русских забавах.

Праздник «Невскому быть» пройдет 10 декабря на Алом поле. Начало в 11:00.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
сегодня в 15:36
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
Происшествия
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
сегодня в 15:28
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
Происшествия
15-летняя мама из Троицка пыталась смыть новорожденного в унитаз
сегодня в 15:08
15-летняя мама из Троицка пыталась смыть новорожденного в унитаз
Происшествия
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
сегодня в 14:59
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
Происшествия
Административное здание эвакуировали в Челябинске
сегодня в 14:55
Административное здание эвакуировали в Челябинске
Происшествия
Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске
сегодня в 14:25
Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске
Происшествия
Учеников эвакуировали из здания школы в Магнитогорске
сегодня в 14:15
Учеников эвакуировали из здания школы в Магнитогорске
Происшествия
Женщина на «Гранте» сбила пешехода на «зебре» в Ленинском районе
сегодня в 14:11
Женщина на «Гранте» сбила пешехода на «зебре» в Ленинском районе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна