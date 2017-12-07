/ Челябинцев приглашают на «день открытых дверей» в реставрируемую часть храма Александра Невского

Духовная музыка вновь зазвучит в здании бывшего органного зала.

10 декабря в храме Александра Невского на Алом поле пройдет общегородской праздник под названием «Невскому быть!». Все желающие смогут поближе познакомиться с историей Руси, побывать на концерте духовной музыки в реставрируемой части здания и почтить память святого Александра Невского.



Центральной частью праздника «Невскому быть!» станет концерт духовной музыки с участием церковного хора храма Александра Невского под управлением регента Варвары Зайченко. Под сводами храма — там, где сейчас ведутся реставрационные работы и куда в обычные дни закрыт доступ для горожан — прозвучат напевы Валаамского монастыря, музыкальный фрагмент из концерта Дмитрия Бортнянского «Тебе Бога хвалим» и многое другое. Прямая звуковая трансляция концерта будет вестись на Алом поле. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.



Также для участников праздника готовятся уличные развлечения — историческая реконструкция битвы на Чудском озере, ярмарка и полевая кухня. Все желающие смогут самолично позвонить в колокола и поучаствовать в традиционных русских забавах.



Праздник «Невскому быть» пройдет 10 декабря на Алом поле. Начало в 11:00.