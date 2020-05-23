«Решение за правительством»: ЦБ поддержит продление программы льготной ипотеки

Льготный кредит взяли уже более 6 тысяч россиян.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что ЦБ поддержит продление программы льготной ипотеки, если правительство РФ выдвинет такое предложение. Заявление главы ЦБ прозвучало в минувшую пятницу в ходе пресс-конференции.

По словам Эльвиры Набиуллиной, несмотря на то, что данная программа ещё только в самом начале своего пути, она уже хорошо себя зарекомендовала, спрос на программу льготной ипотеки под 6,5% большой. Кроме того, эта программа эффективная.

«Сейчас вопрос в том, будет ли она продлена, так как она субсидируется правительством. Я надеюсь, что этот вопрос будут рассматривать, если правительство выступит с таким предложением, мы, безусловно, его поддержим»,— сказала глава Центробанка.

Кроме того, по её словам, эта программа поддерживает и ипотечный спрос, и строительную отрасль.

Дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования ЦБ также намерен реализовывать. По словам Эльвиры Набиуллиной, по просьбе банков с опережением будут реализовывать международный стандарт «Базель III», который устанавливает более гибкие подходы и более низкие требования к капиталу по ипотечным кредитам.