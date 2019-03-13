/ В строительной отрасли Южного Урала внедрят цифровое моделирование

Об этом на стратегической сессии «Цифровая трансформация строительной отрасли» заявил заместитель министра строительства Дмитрий Волков.

В 2024 году в строительной отрасли планируется внедрить технологии цифрового моделирования. Об этом на всероссийской стратегической сессии «Цифровая трансформация строительной отрасли», которая состоялась в Челябинске, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Р Ф Дмитрий Волков.

К 2024 году мы должны обеспечить условия для внедрения технологий информационного моделирования в строительстве. В системе информационного моделирования каждое здание определяется как база данных, в которой каждый элемент имеет набор характеристик, в том числе пространственное положение. При этом исключена возможность ошибки в согласовании чертежей проекта. Также сведен к минимуму риск ошибок в смете. При этом у нас нет цели заставить всех работать по новой системе. Это должна быть эволюция, а не революция. — отметил Дмитрий Волков.

До 2021 года Минстрой России, совместно с рабочей группой из представителей строительных компания, разработает нормативно-правовую базу для безболезненной трансформации строительной отрасли. Модернизация будет носить добровольный характер, поскольку быстрый переход выгоден не всем компаниям на рынке. Дмитрий Волков отметил, что к 2024 году должно завершиться внедрение новых технологий и платформенных решений.

Челябинская область находится в числе лидеров по развитию строительного комплекса в стране. Именно поэтому регион активно обсуждает вопросы цифровизации отрасли.

Главная задача, которую мы ставим для себя, проводя цифровую трансформацию строительной отрасли, это повышение эффективности и снижение стоимости строительства. Просто цифровизация без выгоды строителю не интересна. Она должна быть инструментом в его руках. Такие инструменты уже сейчас активно внедряются в Челябинской области. Например, экспертиза проектной документации объектов, которые строятся с участием областного бюджета, уже около двух лет проходит исключительно в электронном виде. — сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Отметим, что всероссийская стратегическая сессия «Цифровая трансформация строительной отрасли» организована Союзом Строительных Компаний Урала и Сибири, а также Челябинским Межрегиональным Союзом Строителей при поддержке Минстроя Челябинской области. В мероприятии приняли участие представители 19 регионов. В ходе стратегической сессии обсуждались вопросы создания единой цифровой площадки в строительстве, внедрения цифровых технологий в процессы подготовки и приемки проектной документации, управления изменениями и замечаниями, строительного контроля, мониторинга хода строительства и эксплуатации сооружений. Также были представлены некоторые примеры прикладного использования цифровых технологий в строительстве.