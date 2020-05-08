К 1 000 приближается количество больных коронавирусом в Челябинской области

С COVID-19 в качестве сопутствующего заболевания умер ещё один человек.

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Число заболевших коронавирусом на Южном Урале возросло до 967. Ещё 68 случаев подтвердились за последние сутки. Свежие данные сегодня, 8 мая, предоставили в министерстве здравоохранения Челябинской области. Из 967 заболевших 188 выздоровели, таким образом количество заражённых COVID-19 в регионе составляет 762 человека.



«На утро 8 мая в регионе подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19 (+ 68 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 762 человек. 188 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

Также за сутки умер один пациент, у которого коронавирус был сопутствующим заболеванием. Причиной смерти 81-летней пациентки стала сердечная недостаточность.

В Минздраве отметили, что граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях больниц в изолированных боксах и получают все необходимое лечение. Контакты пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Напомним, что вечером в четверг, 7 мая, в Челябинскую область прилетел спецрейс с вахтовиками с Чаяндинского месторождения. 98 южноуральцев будут находиться на карантине в санатории «Карагайский бор».