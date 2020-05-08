Решение о работе школ будет приниматься 11 мая

Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.

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Режим самоизоляции в Челябинской области пока действует до 12 мая включительно. Решение о его продлении будет приниматься чуть позже, но как заявил губернатор региона Алексей Текслер, на данный момент пока рано снимать каике-либо ограничения.

«О послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших», — заявил глава региона.

При этом, в это время все 11-классники готовятся сдавать Единый государственный экзамен. И многим необходимо работать с учителями непосредственно в школе. Как отметил Алексей Текслер, решение по работе школ будет принято 11 мая.

«Здесь мы подходим очень осторожно, ведь речь идет о здоровье наших детей. В первую очередь необходимо обеспечить качественную подготовку к экзаменам. Все будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости и выздоровлению. Поэтому будет либо продолжение дистанционного режима, либо очный режим, с соблюдением всех мер предосторожности», — резюмировал губернатор Челябинской области.

Такие же меры касаются и южноуральских выпускников техникумов и колледжей.

Касательно же выпускников девятых классов, которые также сдают итоговый экзамен, в данный момент министерством просвещения Российской Федерации рассматривается возможность окончания учебного года без итоговой аттестации — на основе текущих оценок. Поэтому Алексей Текслер заявил, что в данный момент нужно лишь ждать этого решения — именно от него все будет зависеть.

Все остальные школьники также продолжают дистанционный формат обучения.