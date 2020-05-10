Министерство просвещения России готово к возможной отмене ОГЭ

На эту меру придётся пойти в случае ухудшения эпидобстановки.

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Министерство просвещения России готово отменить ОГЭ для девятиклассников в этом году. Это может произойти в случае, если эпидобстановка в стране ухудшится. О таком варианте развития событий в воскресенье, 10 мая, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.



«Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации»,— цитирует Дмитрия Глушко ТАСС.

Отметим, что ранее Министерство просвешения России совместно с Рособрнадзором подготовили проект расписания ОГЭ. По данному плану, кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. Согласно документу, регионы смогут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода исходя из всех необходимых норм. Добавим, что ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Южноуральские ученики узнают о том, когда им можно будет вернуться в школы после окончания майских праздников. Напомним, что ранее правительством Челябинской области рассматривался вариант при котором очный учебный процесс для выпускников Южного Урала из регионов с благоприятной эпидобстановкой возобновится после 11 мая.